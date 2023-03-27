Tepkiler büyüyor! Gökhan Özoğuz'dan Muharrem İnce'ye: Atatürk'ün hiçbir çocuğu size oy vermeyecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığı netlik kazanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ünlü isimlerden tepki görmeye devam ediyor.

Haber Merkezi

Türkiye, 14 Mayıs'ta seçime gidiyor.

Siyaset arenasında hararetli günler yaşanırken, parti liderleri de seçim hazırlıklarını sürdürüyor.

Pusulada yer alacak 4 isim şimdiden netlik kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı aylar öncesinden ilan edilirken, büyük krizler sonrası CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da adaylığı resmen ilan edilmişti.

Ardından 100 bin imza toplama sürecinde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 4'üncü günde 100 bin imzaya ulaşan ilk isim oldu.

Ardından Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan da 100 bin imzayı toplayarak cumhurbaşkanı aday listesine girdi.

Muhalefette İnce tedirginliği

Bu süreçte ön plana çıkan isimlerden biri olan Muharrem İnce, özellikle sosyal medya üzerinden büyük bir çıkış yakaladı.

Yaptığı danslarla gençlerin dikkatini çeken İnce, büyük bir kitle tarafından ise tepki görmeye devam ediyor.

CHP'nin bir önceki seçimdeki adayı olan parti liderinin yeniden aday olması, muhalefet cephesinde oyların bölüneceği yönünde yorumlanıyor.

Öyle ki bu durum Kemal Kılıçdaroğlu'nu da rahatsız ediyor.

Ünlülerin de hedefi oldu

Tüm tepkilere rağmen adaylığından geri adım atmamakta kararlı olan İnce, şimdilerde de ünlü isimlerin tarafından hedef alınıyor.

Sık sık 'sosyal medya fenomeni', 'proje', 'sanatçı' tarzı benzetmelere maruz kalan Muharrem İnce'ye bir tepki de daha önceden destek aldığı şarkıcı Gökhan Özoğuz'dan geldi.

24 Haziran 2018 seçimlerinde, "Bir kar yağar ince ince marşı" tweetiyle oyunu Muharrem İnce'ye vereceğini belli eden Athena grubu solisti, bu kez sert ifadelerle eleştiride bulundu.

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"Atatürk'ün hiçbir çocuğu size asla oy vermeyecektir"

Sosyal medya hesabından, İnce'nin videosunu paylaşarak yorum yapan Özoğuz, şu ifadelere yer verdi:

Sayın Muharrem İnce, siz ve geçici partiniz bir projesiniz ve hepimiz bunu gün gibi biliyoruz. Toplanılan imzaları hangi cenahtan hangi sepele nasıl topladığınız da aşikar. Şunu bilin bu ülkede Atatürk'ün hiçbir çocuğu size asla oy vermeyecektir!



Sözde sanatçı.

Bir tepki de Şahan Gökbakar'dan

Öte yandan aynı videoya oyuncu Şahan Gökbakar da yorum yaptı.

İnce'yi eleştiren isimlerden biri olan Gökbakar da şu ifadeleri kullandı:

Woooowww mükemmel bir konuşma! Metin yazarınız aynı olabilir mi? Bu laflar çok tanıdık. Beyaz elbiseli hanımefendinin mimikleri konuşmanın özeti...



Not: yarın açıklama gelir, "konuşmaya ağız bükmedi, parti lahmacunumuzdan yediği için takılan maydanozu çıkartıyordu."

"Sözde sanatçılar..."

Söz konusu videoda ise İnce kendisini eleştirenlere tepki göstererek şöyle konuştu: