Terfi eden TSK personeli, rütbelerini aldı

Terfi eden TSK personeli, rütbelerini aldı

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesinin katılımıyla tören düzenlendi. Personele, törende yeni rütbe işaretleri verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) terfi eden personel için tören yapıldı.

Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında bir üst rütbeye terfi eden personel için “Rütbe Terfi Töreni” düzenlendi.

BAKANLIKTA TERFİ TÖRENİ

Milli Savunma Bakanlığı’ndaki törene Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Bakan Yardımcıları da katıldı.

PERSONELE YENİ RÜTBE İŞARETLERİ VERİLDİ

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Akar, TSK komuta kademesi ve Milli Savunma Bakan Yardımcıları, terfi eden personele yeni rütbe işaretlerini verdi.

Akar, terfi eden personeli tebrik ederek görevlerinde başarı diledi.

Terfi eden TSK personeli, rütbelerini aldı ViDEO