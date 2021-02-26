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    Terhisini aldıktan sonra kazada hayatını kaybeden gence veda

    Erzincan'da vatani görevini tamamlayıp, terhisini aldıktan sonra döndüğü memleketi Şanlıurfa’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ömer Faruk Keser, son yolculuğuna uğurlandı.
    • DHA
    • 26.02.2021 - 16:12
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 16:13
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    Terhisini aldıktan sonra kazada hayatını kaybeden gence veda

    Şanlıurfa Siverek karayolunun 25’inci kilometresinde dün meydana gelen olayda, Erzincan'dan Şanlıurfa'ya dönen Mehmet Keser yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.

    Devrilen otomobildeki 21 yaşındaki Ömer Faruk Keser yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

    Erzincan'da vatani görevini tamamlayıp terhisini aldıktan sonra geldiği memleketi Şanlıurfa'da kazada yaşamını yitiren Ömer Faruk Keser için bugün Eyüp Peygamber Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

    Törene; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Keser'in yakınları katıldı. Cenazede hayatını kaybeden Ömer Faruk Keser'in yakınları güçlükle ayakta durdu.

    BABASI GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ

    Keser'in Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan babası Hacı Keser ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

    Bekar olduğu öğrenilen Ömer Faruk Keser'in cenazesi, İl Müftüsü Mehmet Taştan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

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