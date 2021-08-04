Termik santral nedir, yanarsa ne olur? Milas'ta alevler iyice yaklaştı!

Bodrum Milas'ta devam eden yangının termik santrale yaklaşmasıyla mücadele devam ederken, korku ve endişe de sürüyor. Peki termik santral nedir ve patlarsa ne olur? İşte yanıtı...

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla havadan ve karadan mücadelesini sürdürüyor.

Milas ilçesinde kontrol altına alınamayan yangın çevre yerlere sıçrarken, termik santrale yaklaşması da bölgeyi tehdit altında bırakıyor.

İlçe sınırlarında bulunan Kemerköy Termik Santrali için önlemler yoğunlaştırıldı ancak alevlerin santrali sarması durumda yaşanacak felaketin boyutları endişe yaratıyor.

Vatandaşlar sıklıkla termik santral nedir, patlarsa/yanarsa ne olur sorularını araştırıyor.

Peki termik santral yanarsa ne olur? İşte ayrıntılar...

TERMİK SANTRAL NEDİR?

Termik santraller ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren yapılardır. Santrallerde suyun ısıtılması sonucu buhar ortaya çıkmaktadır. Bu oluşan buharın gücü türbinleri döndürmekte ve bu harekette elektrik enerjisine dönüştürülmektedir.

TERMİK SANTRAL YANARSA VEYA PATLARSA NE OLUR?

Fosil yakıtlar kullanılarak su buharı oluşturulması ile trübünlerin hareket ettirildiği termik santraller bu sayede elektrik enerjisi üretiyorlar.

Yani enerji üretiminde nükleer enerji değil, fosil yakıtlardan elde edilen enerjiler kullanılıyor. Bu da olası bir orman yangını içerisinde kalsa dahi söz konusu termik santralde büyük bir patlama olması riskini en aza indiriyor.

Yine böyle bir durumda vatandaşların endişe ve korku yaşamasına neden olabilecek bir radyoaktif sızıntı ihtimali de bulunmuyor. Ancak böyle bir yangından etkilenmesi ve termik santralin çalışmalarına zorunlu olarak ara vermesi durumunda elektrik üretiminde sorun yaşanacağı için elektrik ihtiyacını santralden karşılayan bölgelerde zorunlu elektrik kesintileri yaşanabileceği, bu bölgelere başka kaynaklardan transfer yapılana kadar elektrik verilemeyeceği belirtiliyor.