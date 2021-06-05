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Terör finansmanlarının Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu

Terör finansmanlarının Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu

BMGK kararı doğrultusunda, bazı kuruluş ve kişilerin teröre finansman olduğu gerekçesiyle Türkiye'deki malvarlıklarının dondurulması kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.