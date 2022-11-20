Terör inlerini yok eden savaş uçakları yuvalarına döndü

Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak ’Pençe-Kılıç Hava Harekatı’na katılan savaş uçakları Diyarbakır’a indi.

Diyarbakır’da konuşlu bulunan 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan dün saat 23.45 sıralarında hava hareketliliği yaşandı.

Üs komutanlığından art arda havalanan savaş uçakları, gecenin karanlığında Suriye ve Irak’ın kuzey bölgeleri istikametine yöneldi.

Aralıklarla yaklaşık 2 saat süresince uçak hareketliliği yaşandıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB), Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına hava harekatı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

"Hesap zamanı"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan hava harekatına ilişkin Twitter’dan yapılan ilk açıklamada, pistten havalanan bir savaş uçağının görseline de yer verilerek, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor." ifadeleri kullanıldı.

SİHA’lar da destek verdi

Suriye ve Irak’ın kuzeyinde tespit edilen terör hedeflerinin vurulduğu hava harekatında Diyarbakır dışında Malatya’dan da savaş uçaklarının kalktığı, Batman’dan havalanan SİHA’ların da operasyona destek verdiği öğrenildi. Saldırı ile terör örgütüne büyük darbe vuruldu.

İHA'nın haberine göre, hava harekatına katılan savaş uçakları sabahın ilk ışıklarıyla sessizce pistte iniş yaparak hangarlara girdi.