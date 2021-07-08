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- Terör mağdurlarına teslim edilen TOKİ konutları
Terör mağdurlarına teslim edilen TOKİ konutları
PKK'nın yakıp yıktığı evlerin yerine TOKİ'nin hazırladığı ve teslim ettiği projelerin birkaçını sizler için derledik.
- Haber Merkezi
- 08.07.2021 - 12:06
Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde güvenlik kuvvetleri tarafından sürdürülen başarılı operasyonlar meyvelerini vermeye başladı.
Terörün bitme noktasına gelmesiyle birlikte oluşan huzur, yıllar önce yerleşim yerlerini terk edenlerin topraklarına yeniden dönmesini sağladı.
PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen operasyonlarda evleri yıkılan aileler için ise devreye devlet girdi.
Hükümetin desteği ile TOKİ'nin Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Mardin'de inşa ettiği konutlar hak sahiplerine tek tek teslim edildi.
Bu bölgelere inşa edilen sıfır ve ferah dairelerin lüks oluşu da ayrıca dikkat çekici.
İŞTE O KONUTLARDAN BİRKAÇI;