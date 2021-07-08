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Terör mağdurlarına teslim edilen TOKİ konutları

Terör mağdurlarına teslim edilen TOKİ konutları

PKK'nın yakıp yıktığı evlerin yerine TOKİ'nin hazırladığı ve teslim ettiği projelerin birkaçını sizler için derledik.