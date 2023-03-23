İHA

Evlat nöbeti, Ramazan ayının ilk gününde de devam ediyor.

HDP il binası önünde toplanan aileler, haklı direnişlerini sürdürüyor. İlk olarak Diyarbakır'da 3 Eylül 2019 tarihinde başlayan evlat nöbeti, binlerce aileye umut oldu.

Hakkari, Şırnak ve Muş gibi illerde devam eden eylemde ailelerin sayısı artmaya başladı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren aileler, yıllardır görmedikleri çocuklarına teslim ol çağrısında bulunuyor.

Farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin direnişi, bugün bin 297'nci güne ulaştı.

Kızı Hatun Çiçek'in 9 yıl önce 23 yaşındayken dağa kaçırıldığını ileri sürerek oturma eylemine katılan Nihan Çiçek, kızının hasretiyle yandığını söyledi.

Bir an önce kızına kavuşmak istediğini ifade eden anne Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

Depremler gibi felaketler başımıza geldi, kızımın bir telefon hakkı olmadı mı? Kim var kim yok biraz Allah’tan korksunlar, telefon açtırıp 3 kelime konuşturtmadılar. Allah korkusu yok mu bunlarda? Kızım geri gel, devlete teslim ol. Ben seni çok özledim, iki gözle seni bekliyorum. Bir gözüm kapıda, bir gözüm pencerede, ne zaman geleceksin diye bekliyorum. Ne zamana kadar orada kalacaksın? Kızım orada yaralı olduğu için zorla tutmuşlar. Ceza yok, gel teslim ol.