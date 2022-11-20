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    Terör mevzilerinin yerle bir edildiği anlar

    Suriye ve Kuzey Irak'a "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" gerçekleştirilirken MSB, terör yuvalarını yerle bir edildiği anları paylaştı.
    • 20.11.2022 - 20:54
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 20:58
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    Terör mevzilerinin yerle bir edildiği anlar

    Terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlar, hız kesmeden devam ediyor.

    Mehmetçiklerimiz, hainlere darbe üstüne darbe indirirken bir operasyonun daha düğmesine basıldı.

    "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"

    Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere, terörü temizlemekte kararlı olan Türk ordusu, "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" gerçekleştirildi.

    Terör mevzilerinin yerle bir edildiği anlar

    Milli Savunma Bakanlığı, gerçekleştirilen "Pençe-Kılıç Harekatı"na yönelik paylaşımda bulundu.

    Paylaşımda, terör yuvalarının yerle bir edildiği görüntüler yer aldı.

    MSB, videolu paylaşımında şu ifadelere yer verdi.

    "Ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargâh ve eğitim kampları böyle yerle bir edildi!"

    Terör mevzilerinin yerle bir edildiği anlar VİDEO


    Terör mevzilerinin yerle bir edildiği anlar #1

    Terör mevzilerinin yerle bir edildiği anlar #2


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