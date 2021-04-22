Terör örgütlerine yönelik ilkbahar-yaz operasyonları başladı

İçişleri Bakanlığı, "ara-bul-yok et" stratejisinin uygulanacağı ilkbahar-yaz operasyonlarının başlatıldığını açıkladı.

İç güvenlik operasyonlarıyla kırsalda tükenme noktasına gelen terör örgütünü tamamen Türkiye gündeminden çıkarmak amacıyla, ilkbahar - yaz dönemi operasyonları başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucularının yer alacağı 9 bin 630 planlı operasyonun, 1 Ekim 2021 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu.

ARA-BUL-YOK ET STRATEJİSİ

Teröristlerin tüm barınma alanlarındaki inlerine girilecek olan operasyonlarda strateji, istihbarata dayalı nokta operasyonlarla terörü kaynağından "ara, bul, yok et" olacak. Böylelikle, baskı sürdürülerek teröriste bölge dar edilecek.

SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARINDA 75 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik, 1 Ekim 2020-15 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenen “Sonbahar-Kış Operasyonları” ise başarıyla tamamlandı.

Bu kapsamda, 7 bin 424 sonbahar-kış operasyonu planlanmasına rağmen 8 bin 915 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda, 75 terörist etkisiz hale getirilirken, 915 sığınak ve mağarada, 233 Mayın/el yapımı patlayıcı (EYP), 292 silah, 465 el bombası, 891 tüp ve 31.6 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bakanlık, devletin tüm kurumları ile koordinasyon ve iş birliği çerçevesinde, Türk milletinin desteği ile terörle mücadelede yakalanan başarının artan bir tempo ile kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.