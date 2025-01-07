Terör örgütleriyle bağlantısı olan 48 kişi ve kurumun malvarlığı donduruldu

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplere istinaden bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan malvarlıklarının dondurulmasına karar verdi.

6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında terörün finansmanı suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden terör örgütü PKK/KCK bağlantılı 7 gerçek kişi ile 5 tüzel kişinin, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide bağlantılı 22 gerçek kişinin, Fetullahçı Terör Örgütü bağlantılı 1 gerçek kişi ile 9 tüzel kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de yer alan karar şu şekilde: