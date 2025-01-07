Terör örgütleriyle bağlantısı olan 48 kişi ve kurumun malvarlığı donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplere istinaden bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan malvarlıklarının dondurulmasına karar verdi.
6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında terörün finansmanı suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden terör örgütü PKK/KCK bağlantılı 7 gerçek kişi ile 5 tüzel kişinin, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide bağlantılı 22 gerçek kişinin, Fetullahçı Terör Örgütü bağlantılı 1 gerçek kişi ile 9 tüzel kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.
KARAR RESMİ GAZETE'DE
Resmi Gazete'de yer alan karar şu şekilde:
6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 7'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca aynı kanunun 3'üncü ve 4'üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden ekli listelerde adı geçen kişilerin Türkiye'de bulunan malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır.
Bu karar, 6415 sayılı kanunun 7'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca kırk sekiz saat içinde ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nin onayına sunulur. Mahkeme kararlarına karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.
İlgililer, 6415 sayılı kanunun 7'nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca malvarlığının dondurulması kararının kaldırılması talebinde bulunabilir.
Yayımı tarihinde yürürlüğe giren karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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