Terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
ensonhaber.com

Türkiye, terör örgütleriyle ilişkisi olanlara darbe vurmaya devam ediyor.

Bu defa terör örgütleri iltisaklı kişiler hakkında yeni bir karar daha alındı ve mal varlıkları donduruldu.

Buna göre; PKK/KCK, DEAŞ, DHKP/C ve TKP/ML Konferans terör örgütlerine ve teröristlere fon sağladığı, topladığı tespit edilen 11 kişinin Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu.

Söz konusu kararın, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanunun 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca, aynı kanunun 3’üncü ve 4’üncü maddesi gereğince alındığı belirtildi.

Mal varlıkları dondurulan isimler

PKK/KCK iltisaklı: Mehdin Tekin, Nevzat Göktaşoğlu ve Galip Aras

DEAŞ iltisaklı: Mustafa El Casım, Ahlam Khatab, Eesa Alahmad, Muhammed Hajıkadour, Muhammed Khatab ve Yavuz Selim Binici

DHKP/C iltisaklı: Mehmet Güvel

TKP/ML Konferans iltisaklı: Ertan Çıta

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