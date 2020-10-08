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    Terör örgütü bağlantılı 1 kişi, Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı

    MSB, Suriye’den gelerek Şanlıurfa hudut hattından Türkiye'ye geçmeye çalışan ve PKK/YPG terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şahsı yakaladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2020 - 11:34
    • Güncelleme : 08.10.2020 - 11:34
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    Terör örgütü bağlantılı 1 kişi, Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı

    Türkiye, sınır içi ve sınır ötesinde terörle mücadeleye devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör ile ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.

    MSB'den yapılan son açıklamada, Suriye'den Şanlıurfa hudut hattına geçmeye çalışan bir teröristin yakalandığı bildirildi.

    SINIR BİRLİKLERİ 1 TERÖRİSTİ YAKALADI

    PKK/YPG terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şahıs, sınır birlikleri tarafından yakalandı.

    MSB'DEN AÇIKLAMA

    MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Suriye’den gelerek Şanlıurfa hudut hattından ülkemize geçmeye çalışan ve PKK/YPG terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı."

    Terör örgütü bağlantılı 1 kişi, Türkiye ye geçmeye çalışırken yakalandı #1

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