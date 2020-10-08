Terör örgütü bağlantılı 1 kişi, Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı

MSB, Suriye’den gelerek Şanlıurfa hudut hattından Türkiye'ye geçmeye çalışan ve PKK/YPG terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şahsı yakaladı.

Türkiye, sınır içi ve sınır ötesinde terörle mücadeleye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör ile ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.

MSB'den yapılan son açıklamada, Suriye'den Şanlıurfa hudut hattına geçmeye çalışan bir teröristin yakalandığı bildirildi.

SINIR BİRLİKLERİ 1 TERÖRİSTİ YAKALADI

PKK/YPG terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şahıs, sınır birlikleri tarafından yakalandı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye’den gelerek Şanlıurfa hudut hattından ülkemize geçmeye çalışan ve PKK/YPG terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı."