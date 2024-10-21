Terör örgütü DEAŞ'ın bombacısı İstanbul'da yakalandı

DHA

Güvenlik güçlerinin terörle mücadele çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Sınır dışı ve ülke içinde operasyonlarına devam eden ekipler, terör örgütü üyelerine her gün bir darbe daha vuruyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünde faaliyet gösteren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DEAŞ BOMBACISI YAKALANDI

Çalışmalarda örgüt için Irak’ın Musul bölgesinde patlayıcı madde yapımı konusunda faaliyet gösteren M.O.’nun İstanbul’da olduğu belirlendi.

Ekiplerin fiziki ve teknik takibinin ardından M.O.’nun kaldığı adrese baskın düzenlendi.

ÖRGÜT GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan M.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi; ardından da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.O.’nun örgüt içerisinde bulunduğu dönemlere ait görüntüler de ortaya çıktı.

Görüntülerde, M.O.’nun patlayıcıların yanında Arapça konuştuğu anlar yer alıyor.