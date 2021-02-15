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    Terör örgütü DHKP-C’nin sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı

    Geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla yakalanan terör örgütü DHKP-C’nin sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • İHA
    • 15.02.2021 - 19:03
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    Terör örgütü DHKP-C’nin sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı

    Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü DHKP-C’ye yönelik geçtiğimiz perşembe günü operasyon düzenlemişti.

    Sarıyer Armutlu’daki bir adrese yapılan baskında örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu yakalanmıştı.

    TUTUKLANDI

    İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’ndeki sorgusu bugün tamamlanan Eroğlu, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

    Adliye nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, ‘örgüt kurma ve yönetme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Terör örgütü DHKP-C’nin sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı #1

    Terör örgütü DHKP-C’nin sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı #2

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