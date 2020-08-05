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    Terör örgütü PKK, 14 kız çocuğunu kandırıp dağa çıkardı

    Terör örgütü PKK, 14 kız çocuğunu kandırıp dağa çıkardı

    Mehmetçik'in düzenlediği başarılı operasyonlar nedeniyle kaçacak mağaraları kalmayan PKK'lı hainler, küçük kız çocuklarını silah altına almaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2020 - 17:31
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    Terör örgütü PKK, 14 kız çocuğunu kandırıp dağa çıkardı

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK'ya yurt içinde ve yurt dışında büyük darbeler vurdu.

    Art arda düzenlenen operasyonlarla adeta beli kırılan kalleş terör örgütü, küçük kız çocuklarını kandırıp dağa çıkardı.

    14 KÜÇÜK ÇOCUĞA SİLAH VERİLDİ

    Henüz 12-13 yaşlarında olan küçük çocukları silah altına alan PKK'lı teröristler, dağda çekilen fotoğrafları kendi medyaları üzerinden servis etti.

    PKK'NIN ALÇAK PLANI

    PKK'lı teröristlerin küçük çocukları silahlandırıp Türk askerine karşı sahaya sürmesi, örgütün alçak planlarını da ortaya serdi.

    Hain planları yapan PKK elebaşları büyük bir titizlikle Türk askerinden saklanırken, küçük kızlar sahaya sürülecek ve Türk askerinin küçük çocukları öldürdüğüne dair yalan haberler servis ettirilecek.

    HDP'DEN SES YOK FEMİNİST GRUPLARDAN SES YOK

    PKK'lı teröristlerin 14 küçük çocuğu silahlandırıp dağa çıkarması karşısında örgütün siyasi kanadı HDP sessizliğe gömüldü.

    Çocuklarla ilgili sürekli yalan haberler üzerinden sokaklara dökülen feminist gruplar da PKK'lı alçakların kız çocuklarını dağa kaçırması karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

    Terör örgütü PKK, 14 kız çocuğunu kandırıp dağa çıkardı #1

    Terör örgütü PKK, 14 kız çocuğunu kandırıp dağa çıkardı #2

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