Terör örgütü PKK 8 kişiyi katletti! Şırnak'ta düğün basıp soba borusuna el bombası attı Düğün günü köy basan bölücü terör örgütü mensubu PKK'lılar, evin damında soba borusuna el bombası atıp aynı aileden 8 kişiyi katletti.

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İHA

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 37 yıl terör saldırısı yaşandı.

İlçenin Ortabağ köyünde 22 Ocak 1987 yılında PKK'lı teröristler, düğün akşamı köy bastı.

Teröristler, kerpiç evi taradıktan sonra dama çıkıp soba borusundan el bombası attı.

Ailesinden 8 kişiyi kaybetti

Olayda baba, anne, 3 kardeş ve amcasını kaybeden İbrahim Yakut, 11 yaşında yaralı olarak kurtuldu.

Saldırıyı duyan yakınları, yardım için gittiklerinde ise iki kişi teröristlerin hedefi oldu.

Köyde çıkan çatışmada ise 6 kişi yaralanmıştı.

"Devletimiz bize sahip çıktı"

Kendisi ve yeğeni cansız bedenlerin arasında yaralı kaldıklarını ifade eden Yakut, "O zaman 11 yaşındaydım, yeğenim 2 yaşındaydı. köylüler ve karakoldan gelen askerler başka odaya girdiler. Önden giden iki korucu ailemdendi, onlar da şehit oldu. Orada da bomba düzeneği yaptılar. Olayda 6 yaralı vardı. 1987 yılından bu güne 37 yıl geçti. Yıl dönümleri, mezarlık evimize çok yakın. Olay bir türlü gözümün önünden geçmiyor. Devletimiz bize sahip çıktı. Ancak kadrolardan faydalanamadık. Yetkililere sesleniyorum, bizlere yardımcı olsunlar". dedi.

Nimet Yakut ise dedesi, amcası, ninesi, herkesin öldüğünü ve onları çok özlediklerini kaydetti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)