Terör örgütü PKK, NATO üyesi ülkelerin ürettiği silahlarla saldırıyor

Bölücü terör örgütü PKK'nın, Amerikan, İsveç, Fransız-Alman ortak üretimi anti-tank roketlerini Türkiye'ye karşı kullandığı tespit edildi.

Terör örgütü PKK'nın yıllardır kimi NATO müttefiki devletler tarafından farklı şekillerde desteklendiği bir gerçek.

Ancak son birkaç yıldır teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlar ele geçirilen silah ve mühimmatın yine NATO menşeli olması dikkat çekiyor.

ABD-İSVEÇ-FRANSIZ-ALMAN YAPIMI SİLAHLAR

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK, İsveç üretimi AT-4, Amerikan menşeli TOW ile Fransız-Alman üretimi MILAN anti-tank roketleriyle, Suriye, Irak'ın kuzeyi ve Türkiye'de güvenlik güçlerine saldırılar düzenledi.

40'TAN FAZLA ANTİ-TANK MÜHİMMATI

Terör örgütü tarafından 2017-2021 yıllarında güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda 40'ın üzerinde AT-4 ve MILAN anti-tank mühimmatı kullanıldığı tespit edildi.

PKK OPERASYONLARINDA ELE GEÇİRİLDİ

Bu silahlar, PKK'ya yönelik operasyonlar sonrası ele geçirildi, tek tek fotoğraflandı, seri numaraları not edildi. Çekilen fotoğraflarda silahların seri numaraları net şekilde okunabiliyor.

NATO SİLAHLARI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ELİNDE

NATO üyesi ülkelerin ürettiği bu tür silahların bir terör örgütünün eline nasıl geçtiği sorusu uzun zamandır yanıt bekliyor.

Güvenlik güçlerine yönelik saldırılar ile ele geçirilen anti-tank mühimmatı şöyle :

"- 2 Kasım 2017'de Şırnak'taki Bestler Dereler bölgesinde bir MILAN anti-tank roketi,

- 11 Aralık 2018'de Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi Dayla kırsalında ateşlenmiş bir 4 AT-4 anti-tank roketi,

- 15 Aralık 2018'de Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi Dayla kırsalında ateşlenmiş bir AT-4 anti-tank roketi,

- 23 Aralık 2018'de Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi Dayla kırsalında ateşlenmiş bir AT-4 anti-tank roketi,

- 28 Aralık 2018'de Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi Dayla kırsalındaki aramada ateşlenmiş 4 AT-4 anti-tank roketi,

- 24 Eylül 2018'de Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'dan Hisar Dağı bölgesindeki güvenlik güçlerine açılan ateş sonrası yapılan aramada ele geçirilen AT-4 anti-tank roketi,

- 7 Nisan 2019'da Şırnak'taki Bestler Dereler Gaşinor Tepe Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin yer aldığı sığınakta bulunan AT-4 anti-tank roketi,

- 26 Temmuz 2019'da Şırnak-Silopi çevre yolu üzerindeki güvenlik güçlerine yapılan saldırı sonrasında bölgedeki aramada ele geçirilen bir AT-4 anti-tank roketi,

- 19 Ağustos 2019'da Cizre ile Şırnak arasında seyir halinde olan güvenlik güçlerine yönelik saldırıda biri kullanılmış, biri kullanılmamış iki AT-4 anti-tank roketi,

- 26 Ekim 2019'da Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan ve operasyonla etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde ele geçirilen 4 AT-4 anti-tank roketi,

- 24 Temmuz 2020'de Irak'ın kuzeyindeki Raş Deresindeki aramada ele geçirilen bir AT-4 anti-tank roketi,

- 19 Eylül 2020'de Hakkari'nin Oğul Köyü kırsalındaki operasyonda bulunan 3 AT-4 anti-tank roketi."

SİLAHLARIN ÖZELLİKLERİ

"AT-4: İsveç yapımı tek atışlı tanksavar silahı. Geniş bir ürün ailesine sahip silah sistemi, dünyadaki en yaygın hafif tanksavar silahlarından biri. Tek kişi tarafından taşınıp kullanılan AT-4'ün etkili menzili 200-1000 metre. Piyade birliklerinin zırhlı araç ve tahkimatlarını yok etmek veya devre dışı bırakmak amacıyla tasarlandı.

MILAN: Fransız ve Alman orduları için geliştirildi, halen çok sayıda ülkede kullanılmakta. Piyadeler tarafından ya da araçlara monte edilerek kullanılan bir tanksavar silahı. Statik veya hareketli, en ağır silahlı tankların yanı sıra tahkimatlar ve altyapılar gibi hedeflere karşı kullanılabiliyor. Kentsel ve açık arazilerde kullanıma uygun geliştirildi. Etkili menzili 3 bin metreye kadar çıkabiliyor.

TOW: ABD menşeli bir tanksavar füzesi. Zorlu ortam veya koşullarda karadaki zırhlı ve tekerlekli sistemlere karşı etkinlik gösterebiliyor."