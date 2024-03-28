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Terör örgütü PKK yandaşları Fransa'da olay çıkardı

Terör örgütü PKK yandaşları Fransa'da olay çıkardı Terör örgütü PKK destekçisi bir kişinin Fransa'dan Türkiye'ye sınır dışı edilmesini protesto eden örgüt üyeleri başkent Paris'deki Charles de Gaulle Havalimanı'nı karıştırdı. Çıkan olaylarda 3 kişi yaralandı.