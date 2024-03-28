ensonhaber.com
Fransa'dan sınır dışı edilme kararı olan PKK'lı terörist Firaz Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karşı çıkan terör örgütü PKK yandaşları başkent Paris'deki Charles de Gaulle Havalimanı'nda Türk Hava Yolları kontuarı önünde toplandı
Ulusal basındaki haberlere göre terör örgütü destekçileri Firaz Korkmaz'ı götüren Ulusal Geri Gönderme Birimi ekibine saldırdı.
Terör destekçileri ve havalimanındaki sivil personel arasında da gerginlik yaşandı.
3 kişi yaralandı
Fransız askerlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayda havalimanında çalışan 3 kişi yaralanırken havalimanında hasar meydana geldi.
Firaz Korkmaz'ın Türkiye'ye gönderildiği öğrenildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış