Terör örgütü PKK’dan kaçış devam ediyor

Terör örgütü PKK’dan kaçış devam ediyor

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütü mensubu olan 1 kişinin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi. İkna yoluyla teslim olanların sayısı 127’ye yükseldi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

BELÇİKA'DA BASIN YAYIN FAALİYETLERİ SÜRDÜRDÜ

Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, Avrupa ve Belçika’da basın yayın faaliyeti yürüttüğü tespit edildi.

2021'DE 127 ÖRGÜT MENSUBU TESLİM OLDU

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 127'ye yükseldi.