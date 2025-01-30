Terör örgütü PKK/KCK'nın sığınakları imha edildi

Haber Merkezi

Türkiye’nin dört bir yanında terörle mücadele aralıksız sürüyor.

Güvenlik güçleri, PKK/KCK’ya ait mağara ve sığınakları tek tek tespit edip imha ediyor.

Son olarak, 16 ilde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda örgüte ait mühimmat ve silahlar ele geçirildi.

Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Hatay, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van’da jandarma özel harekat, komando birlikleri, güvenlik korucuları, SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

12 MAĞARA SIĞINAK VE BARINMA ALANI İMHA EDİLDİ

Operasyonlar Patnos, Sason, Genç, Hizan, Mutki, Lice, Şenyayla, Palu, Kemah, Şemdinli, Çukurca, Hakkari Merkez, Yayladere, Payas, Iğdır Merkez, Nusaybin, Ömerli, Dargeçit, Muş Merkez, Pervari, Şırnak Merkez, Beytüşşebap, Silopi, Uludere, Nazımiye, Pülümür ve Bahçesaray kırsalında yoğunlaştı. Yapılan aramalarda 12 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 5 kilogram patlayıcı madde, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, 24 el bombası, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 RPG-7 roketatar, bir M16 piyade tüfeği, bir bombaatar, 86 roketatar mühimmatı, 8 el yapımı patlayıcı düzeneği, 5 dürbün ve 8 bin 903 çeşitli çap ve ebatta mühimmat ele geçirildi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" HEDEFİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin detayları duyurdu.

Çatışmanın, şiddetin, istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı "Terörsüz Türkiye" hedefi için yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenlediklerini vurgulayan Yerlikaya, "Bölücü terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.