Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 30 gözaltı kararı

Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor...
Konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.
30 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, silahlı terör örgütü PKK/KCK tarafından verilen talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katıldıkları, terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen 30 şüphelinin Ankara merkezli 8 ilde gözaltına alınması kararlaştırıldı.
Şüpheliler aranıyor
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlara Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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