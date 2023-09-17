Terör örgütü PKK'nın bir diğer yüzü! Suriye'de işgal edilen bölgede Kur'an-ı Kerim eğitimini yasakladı Suriye'nin kuzeyinde büyük bir toprak parçasını işgal eden terör örgütü PKK/YPG'nin bu bölgelerde Kur'an'ı Kerim öğretilmesini yasakladığı öğrenildi.

ensonhaber.com

Suriye, 2011 yılında başlayan iç savaş ile birlikte kaosun hüküm sürdüğü bir ülke haline geldi.

Doğu ve kuzey bölgelerinde terör örgütü PKK/YPG faaliyetlerini sürdürüyor.

ABD’nin de desteğinin alan terör örgütü, bölgelerde büyük bir toprak parçasını işgal etmiş durumda.

Burada bölge halkına yönelik eziyetleri bitmeyen örgütün bir başka yüzü de ortaya çıktı.

Örgüt Kur'an-ı Kerim eğitimini yasakladı

Hedef ise kutsal değerler...

Öyle ki, PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgelerde Kur'an'ı Kerim eğitimi verilmesinin yasakladığı öğrenildi.

Öte yandan İslâmî ilimler de yasaklandı.

Camilere zarar verildi

Geçtiğimiz yıllarda PKK’nın yine yakıp yıktığı şehirlerde inceleme yapılmıştı.

Diyanet İşleri Bakanlığınca görevlendirilen heyet yaptığı araştırmalarda dehşete düşüren sonuçlara ulaştı.

Raporda yer alan fotoğraflarda adeta din düşmanı olduğu ortaya çıkan örgütün, camileri karargah olarak kullandığı, minberi mevzi yaptığı görüldü.

Öte yandan Kur’an-ı Kerim’e kurşun sıktıkları ve camileri delik deşik ederek tünel kazdıkları da ortaya çıktı.

Bölgedeki çatışmalarda ise kahraman Mehmetçik tarafından ağır darbe alan örgüt, yine kutsal kitaba bomba yerleştirerek saldırıda bulundu.