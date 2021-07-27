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    Terör örgütü PKK'nın İzmirli balerini

    Terör örgütü PKK'nın İzmirli balerini

    TSK'nın başarılı operasyonları nedeniyle mağaralardan kafalarını çıkaramayan PKK'lı teröristler, örgüt medyası üzerinden propaganda çalışması yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 10:38
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 10:50
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    Türkiye, terörle mücadelede son yıllarda taarruz dönemine geçti.

    Mehmetçik, ara-bul-yok et parolasıyla karadan PKK'lı teröristlere büyük darbeler vururken havadan da F-16'lar ile SİHA'lar bomba yağdırdı.

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başarılı operasyonları nedeniyle mağaralardan çıkamayacak duruma gelen PKK'lı teröristler, örgüt medyasını kullanarak zaman zaman propaganda girişiminde bulunuyor.

    İZMİR'DEN PKK'YA KATILAN BALERİN

    Son olarak İzmir'den terör örgütü PKK'ya katılan bir teröristin haberi servis edildi.

    Sara isimli teröristin, balerin olduğu ve dağlarda bale yaptığı anlatıldı.

    Terör örgütü PKK nın İzmirli balerini #1

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