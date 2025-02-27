Türkiye'de tarihi bir gün yaşanıyor...

Terörsüz Türkiye hedefiyle mücadele edilen yolda sona gelindi..

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a PKK için "silah bırakma ve örgütü tasfiye" çağrısıyla başlayan süreç bugün olumlu karşılık bularak neticelendi.

DEM Parti heyeti bugün İmralı'da Öcalan ile 3. kez görüştü.



Görüşme sonrası İstanbul'a gelen heyet Öcalan'ın kendi yazdığı bildirisini okudu.

Açıklanan bildiride PKK'nın tüm gruplarına bugün itibarıyla silahları bırakması için çağrı geldi.

İşte bildiride yer alan ifadeler;

Barış ve demokratik toplum döneminin dili de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumundadır. Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.



Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir.



Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim.