Terör örgütü PKK/YPG, İsrail'den yardım istedi

AA & Ensonhaber

Suriye'de muhaliflerin uzun süren sessizlik sonrası harekete geçerek başkent Şam'ı da kontrol altına alması sonrası 61 yıllık Baas rejimi devrildi.

13 yıldır süren iç savaş sonrası rejimin devrilmesiyle birlikte Beşşar Esed de Rusya'ya sığındı.

PKK/YPG'DE PANİK HAVASI

ABD'nin Suriye'den güçlerini çekmesi ihtimali nedeniyle terör örgütü PKK/YPG'de endişe ve panik havasının hakim olduğu belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan ismi açıklanmayan PKK/YPG'li bir terörist, İsrail'in uluslararası platformlarda örgüte siyasi destek sağlaması ile ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ekibini Suriye'deki uluslararası koalisyonu desteklemeye devam etmeye ve Türkiye'den gelen tehditleri durdurmaya ikna etmesi halinde bunun PKK/YPG ve İsrail ilişkileri için tarihi bir dönüm noktası olacağını ifade etti.

İSRAİL İLE TERÖR ÖRGÜTÜ ARASINDA İLETİŞİM KANALI

Ayrıca haberde geçen haftalarda İsrail ile PKK/YPG terör örgütü arasında bir iletişim kanalı kurulduğu kaydedildi.