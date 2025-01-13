Terör örgütü PKK/YPG, yandaşlarını Suriye'ye taşıyıp silahlı eğitim veriyor

AA & Ensonhaber

Terör örgütü PKK/YPG, 3 Ocak'tan itibaren İran ve Irak'ta topladığı yandaşlarından 1300 erkek ve kadını Suriye'ye soktu.

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre PKK/YPG, Türkiye'nin olası askeri harekatına karşı Ayn el-Arab'daki işgali güçlendirmek için Suriye topraklarına taşıdığı yandaşları Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçesinde topluyor.

Teröristler söz konusu yerlerde toplanan yandaşlarını Rakka ve Deyrizor'da silahlı eğitimler verdikleri kamplarına taşıyor.

Suriye topraklarının üçte birini işgali süren PKK/YPG, Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeydoğusuna ulaşan lojistik hatla terörist unsurların geçişini sağlıyor.

"SURİYE'Yİ TERK ETMELERİ GEREKİYOR"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bizim PKK/YPG'ye verdiğimiz ültimatom ortada. Amerikalılar üzerinden de verdik, basın üzerinden de. Uluslararası terörist savaşçı niteliği taşıyan; Türkiye'den, İran'dan, Irak'tan gelmişlerin Suriye'yi behemehal terk etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass da Türkiye'nin güvenlik endişelerini anladıklarını ve Suriye'de bulunan yabancı teröristlerin ülkeyi terk etmesi gerektiğini kaydetmişti.