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Haber Merkezi

Tüm dünyanın gözü kulağı Suriye'de yaşanan gelişmelerde.

Başkent Şam dahil olmak üzere çok sayıda kritik bölgede kontrolü ele alan muhalif güçler, terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Münbiç'e operasyon başlatmıştı.

Operasyon kapsamında Münbiç'in batısındaki Ureyme beldesi ile kuzeydeki Um Dadat köyünü terörden arındıran ve ilçenin kuzey ve batı hattından giren muhalifler, ilçenin kontrolünü ele geçirdi.

FIRAT NEHRİ'NİN BATISINDAKİ EN BÜYÜK TERÖR YUVASIYDI

Böylece askeri muhalifler, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını kurtardı.

Münbiç, ABD destekli terör örgütünün yıldır işgalinde tuttuğu ve Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvalanması idi. İlçede mayın ve tuzaklara karşı arama tarama faaliyetleri yapılıyor.

1 Aralık'ta başlatılan operasyonun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezi, terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılmıştı.

MÜNBİÇ NEDEN ÖNEMLİ?

ABD ve Rusya'nın sözlerine rağmen ilçe örgütün işgalinde. PKK/YPG, Münbiç ilçesini Mayıs-Ağustos 2016 döneminde ABD'nin desteğiyle başlattığı saldırı sonucu ele geçirmişti.

ABD, Türkiye'ye, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından PKK/YPG'lilerin ilçeyi terk edeceğinin sözünü vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.

Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt edip teröristlerin ayrıldığını bildirmiş, öte yandan örgüt buradan çıkmamıştı.

TERÖR KORİDORU AÇMA PLANINDA DİKKAT ÇEKİYORDU

PKK/YPG'nin Suriye-Irak sınırından başlayarak Suriye'nin batısında ucu Akdeniz'e ulaşacak terör koridoru açma planında Münbiç bölgesi merkezi öneme sahipti.

Türkiye, Ağustos 2016'daki Fırat Kalkanı Harekatı'yla Afrin-Tel Rıfat ile Münbiç arasında doğrudan bağlantı kurulması hazırlıklarına darbe indirmişti.

Diğer yandan PKK/YPG'ye bağlı örgüt mensupları son yıllarda ülkemize yönelik saldırılarında paramotorları aktif olarak kullanıyordu.

TÜRKİYE'YE PARAMOTORLARLA GEÇİŞ İÇİN ÖNEMLİ BİR NOKTAYDI

Yapılan saldırılarda Türkiye'ye geçiş için paramotorları kullanan teröristler bu şekilde eylem yapacakları noktalara ulaşmaya çalışıyordu.

Ayrıca yine son dönemde Münbiç'ten paramotorlarla Türkiye'ye giriş yapan birçok örgüt mensubu amaçlarına ulaşamadan güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirdi.

Münbiç'in PKK/YPG'den temizlenmesiyle birlikte Türkiye'ye sınır ötesinden gelecek saldırıların da önüne geçilmesi anlamına geliyor.