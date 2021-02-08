Terör örgütü propagandası yapan 39 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı: Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 39 şahıs gözaltına alınmıştır.

İçişleri Bakanlığı:

"FETÖ/PDY terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 639 adet, PKK/KCK, terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 567 adet, aşırı sol terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 40 adet, DEAŞ terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 18 adet olmak üzere, 575 sosyal medya hesabı kullanıcısı tespit edilerek işlem başlatılmıştır. Bu hesaplardan 39 şahıs gözaltına alınmış olup, gözaltına alma işlemleri halen devam etmektedir."

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