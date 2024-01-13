Terör örgütü propagandası yapanlara operasyon! 5 kişi tutuklandı Güvenlik güçlerince sosyal medya üzerinden milli değerlere hedef alan gruba yönelik harekete geçildi. 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DHA

Siber suçlarla mücadele hız kesmeden devam ediyor..

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlar başarı ile sürdürülüyor.

Son operasyon Türk askerini hedef alanlara yönelik yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşamını yitiren askerlerle ilgili sosyal medyada "provokatif paylaşımlar" hakkında çalışma başlatıldığını duyurdu.

Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nca yapılan çalışmaların sonucu açıklandı.

5 şüpheli yakalandı

Açıklamada, kedilere eziyet ettikleri ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 'C31K' isimli sosyal medya topluluğu üyelerine yönelik İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Çorum ve Karabük'te düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Çok sayıda suç işlemekten tutuklandılar

Şüpheli şahıslar 5 ilde düzenlenen operasyonlarla, "Çocuklarla ilgili müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek, suçlu ve suçluyu övmek, bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek ve suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçlarından tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)