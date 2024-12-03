Terör örgütü YPG, Cerablus'a roketle saldırdı: 2 ölü 8 yaralı

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.
Halep de Esad rejimi güçlerinden alınırken, terör örgütünün bazı bölgelerde direnişi sürüyor.
CERABLUS'A ROKET SALDIRISI: 2 ÖLÜ 8 YARALI
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat'ın doğusundaki Zor Mağar bölgesini işgal eden PKK/YPG'li teröristler, Cerablus'u roketle hedef aldı.
Saldırıda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
MUHALİFLER, REJİME VE TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI İLERLİYOR
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.
28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.
30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.
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