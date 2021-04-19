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    Terör örgütü YPG'nin Afrin'e gönderdiği patlayıcılar ele geçirildi

    Eylemlerde kullanılmak üzere Tel Rıfat'tan Afrin'e gönderilen patlayıcılar, polis operasyonuyla yakalandı. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 19.04.2021 - 01:30
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    Terör örgütü YPG'nin Afrin'e gönderdiği patlayıcılar ele geçirildi

    Hatay Valiliği, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin sansasyonel eylemlerde kullanılmak üzere Afrin'e gönderdiği patlayıcıların polisin operasyonuyla ele geçirildiğini bildirdi.

    1 KİŞİ YAKALANDI

    Eylemci olduğu tespit edilen Suriye uyruklu bir kişinin yakalandığı operasyonda, bomba yapımında kullanılan elektronik devreler, 4 fünye, araç kumandası, 4 el bombası, motosiklet aküsü de bulundu.

    Valilikten yapılan çıklamada, yakalanan şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği, Hatay Valiliği koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanıldığı bildirildi.

     

    Terör örgütü YPG nin Afrin e gönderdiği patlayıcılar ele geçirildi #1


    Terör örgütü YPG nin Afrin e gönderdiği patlayıcılar ele geçirildi #2

    Terör örgütü YPG nin Afrin e gönderdiği patlayıcılar ele geçirildi #3

    Terör örgütü YPG nin Afrin e gönderdiği patlayıcılar ele geçirildi #4

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