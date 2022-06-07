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    Terör örgütü YPG/PKK, 9 ve 10 yaşındaki iki kardeşi kaçırdı

    Suriye ve Irak'ın kuzeyinde, Türkiye'nin YPG/PKK'ya yönelik operasyonlarında ağır kayıplar veren terör örgütü, "seferberlik" adı altında çocukları çatışma sahasına sürüyor.
    • 07.06.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 14:42
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    Terör örgütü YPG/PKK, 9 ve 10 yaşındaki iki kardeşi kaçırdı

    YPG/PKK'lı teröristler, Halep il merkezinde varlık gösterdikleri Şeyh Maksut Mahallesi'nden 5 Haziran'da Afrin’in Cinderes beldesi doğumlu 9 yaşındaki İbrahim ve 10 yaşındaki Muhammed Şevki Yusuf adlı iki kardeşi kaçırdı.

    Terör örgütü genellikle kaçırdığı ve alıkoyduğu gençleri ve çocukları silahlı eğitim için terör kamplarına götürüyor.

    YPG/PKK'lı teröristler, genelde kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına da izin vermiyor.

    Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdülaziz Temmo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YPG/PKK’lı teröristlerin son altı ayda 10 yaş atlı çocukları yoğun olarak kaçırmaya başladığını söyledi.

    "Örgüt yeni ailesi oluyor"

    Temmo, "Bu çocuklar Kandil Dağı’na götürülüyor. Erken yaşta ailesiyle bağları koparıldığı için de yeni ailesi terör örgütü oluyor. 10 yaşındaki kaçırma vakaları yoğun olmaya başladı. Bunu her zaman kınadık, kınıyoruz." dedi.

    İnsan Kaçakçılığı Raporu'nda yer aldı

    Terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları savaştırması, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran 2020'de yayınladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer almıştı.

    "Zorla silah altına alıyorlar"

    Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti." ifadesine yer verilmişti.

    Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak 2020'de yayınladığı raporda, YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye'de çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı.

    Terör örgütü YPG/PKK, 9 ve 10 yaşındaki iki kardeşi kaçırdı #1

    Terör örgütü YPG/PKK, 9 ve 10 yaşındaki iki kardeşi kaçırdı #2


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