Terör örgütüne 4 ilde operasyon! 24 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik tüm Türkiye’de başlatılan Kahramanlar Operasyonları kapsamında; Erzurum, Gaziantep, İstanbul ve Şırnak’ta 24 şüpheli BTÖ üyesinin yakalandığını duyurdu.

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ensonhaber.com

Güvenlik güçleri yurt genelinde terörle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor...

Yapılan operasyonlarla çok sayıda terör yapılanmasına darbe vuruldu.

Örgüt mensupları da tek tek etkisiz hale getirilirken, böylelikle saklandıkları mağaralar da imha ediliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu kapsamda Kahramanlar Operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Türkiye genelinde başarılan operasyonlarda bir yeni operasyon daha gerçekleştirildi.

4 ilde operasyon

Bakan Yerlikaya, bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik tüm Türkiye’de başlatılan “Kahramanlar” operasyonunda yeni bir operasyonu duyurdu.

Erzurum, Gaziantep, İstanbul ve Şırnak’ta 24 şüpheli BTÖ üyesinin yakalandığını bildirdi.

"Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız"

Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi: