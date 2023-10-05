Güvenlik güçleri yurt genelinde terörle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor...
Yapılan operasyonlarla çok sayıda terör yapılanmasına darbe vuruldu.
Örgüt mensupları da tek tek etkisiz hale getirilirken, böylelikle saklandıkları mağaralar da imha ediliyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu kapsamda Kahramanlar Operasyonu başlatıldığını duyurdu.
Türkiye genelinde başarılan operasyonlarda bir yeni operasyon daha gerçekleştirildi.
4 ilde operasyon
Bakan Yerlikaya, bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik tüm Türkiye’de başlatılan “Kahramanlar” operasyonunda yeni bir operasyonu duyurdu.
Erzurum, Gaziantep, İstanbul ve Şırnak’ta 24 şüpheli BTÖ üyesinin yakalandığını bildirdi.
"Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız"
Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:
Bölücü terör örgütüne (btö) yönelik tüm türkiye'de başlatılan “kahramanlar” operasyonları kapsamında; erzurum, gaziantep, istanbul ve şırnak’ta 24 şüpheli btö üyesi yakalandı!
İl emniyet müdürlükleri terörle mücadele şube müdürlüklerimizce terör örgütü üyelerine karşı 4 ilde başlatılan operasyonlarda;
Erzurum'da 9'u,
İstanbul'da 8'i,
Gaziantep'te 4'ü,
Şırnak'ta 3'ü olmak üzere toplam 24 şüpheliBTÖ üyesi yakalandı.
Operasyonlara katılan kahraman polislerimizin her birini alınlarından öpüyorum. allah ayaklarına taş değirmesin.
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış