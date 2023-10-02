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Hain terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda yurt genelinde başlatılan operasyonlarla onlarca hain terör örgütü üyesi sarı torbaya geçirildi.

Yurt içi ve sınır ötesinde başarı ve kararlılıkla devam eden operasyonlarla, örgüt üyeleri tek tek sarı torbaya giriyor.

Bu kapsamda arama-tarama faaliyetleriyle teröristlerin mağara, sığınak ve barınaklarına giriliyor.

4 ilde operasyon

Bitlis, Van, Hakkari ve Diyarbakır'da yeni operayonlar düzenlendi.

Operasyonlarda bölücü terör örgütünün arazide sakladığı silah ve mühimmata yönelik birçok ilde başlatılan operasyonlarda 75 piyade tüfeği ele geçirildi.



Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapıldı.

"75 piyade tüfeği ele geçirildi"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bitlis, Van, Hakkari ve Diyarbakır'da bölücü terör örgütünün (BTÖ) arazide sakladığı silah ve mühimmata yönelik birçok ilde başlatılan operasyonlarda 75 piyade tüfeği ele geçirildi.



Kahraman güvenlik güçlerimize silah çeken hiçbir haini affetmeyeceğiz. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları sonucunda, Merkez ilçesi Aşağıçobansuyu Köyü'nde yapılan operasyonda 70 AK-47 piyade tüfeği ve 14 bin 12 adet çeşitli ebatlarda mühimmat ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından Başkale'de yapılan operasyonda 3 piyade tüfeği ve çok sayıda mühimmat bulundu.



Hakkari ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, Yüksekova ve Lice'deki arazi aramalarında 2 piyade tüfeği, 4 el bombası, 1 EYP ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Hain terör örgütüne karşı başlatılan operasyonlar devam ediyor.



Operasyonlara katılan kahraman jandarmaları tebrik ediyor, Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için operasyonlar devam ediyor.