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Terör örgütüne finans sağlayan 2 kişi tutuklandı

Terör örgütüne finans sağlayan 2 kişi tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi, PKK terör örgütüne üye olmak ve finans sağlamak suçundan tutuklandı.