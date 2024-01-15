Terör propagandası yapan 170 hesap yöneticisi tespit edildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 170 hesap yönetici ve kullanıcısı şüpheli tespit edildiğini 133 şüphelinin yurt dışında yaşadığının belirlendiğini açıkladı.

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Türkiye, şehitlerini uğurladı.

Öldürülen terörist sayısı artıp yüreklere bir nebze su serperken sosyal mecralardaki provakatif paylaşımlar mercek altına alındı.

Teröristleri öven ve propagandasını yapan şahıslara yönelik çalışmalara ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize ve Pençe Kilit Harekatı bölgesine yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 170 hesap yönetici ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi" ifadelerini kullandı.

"133 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi"

Yerlikaya, paylaşımını şöyle sürdürdü: