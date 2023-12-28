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Terör propagandası yaptığı için gözaltına alındı: Türk bayrağı paylaşma cezası verildi

Terör propagandası yaptığı için gözaltına alındı: Türk bayrağı paylaşma cezası verildi Erzurum’da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın, sevk edildiği mahkemenin sosyal medya hesaplarından bir ay boyunca Türk bayrağı paylaşma kararı sonrası salıverildi. Şahsın sosyal medya hesabından ay yıldızlı bayrağı paylaşmaya başladığı görüldü.