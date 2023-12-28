Terör propagandası yaptığı için gözaltına alındı: Türk bayrağı paylaşma cezası verildi

Erzurum'un Hınıs ilçesinde yaşayan R.F.’nin, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde yaptıkları araştırmalar sonucu şüpheli R.F.’yi evinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Hınıs Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Propaganda içeren paylaşımlara ders niteliğinde ceza
Hakimlik, R.F.’nin propaganda içeren paylaşımlar yaptığı sosyal medya hesaplarıyla ilgili dikkat çeken bir ceza verdi.
Mahkeme, R.F.'nin sosyal medya hesaplarından bir ay boyunca her gün Türk bayrağı paylaşmasına karar verdi.
Sosyal medya hesaplarından ay yıldızlı bayrağı paylaşmaya başladı
Zanlı, bu kararın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mahkemenin kararının ardından R.F, sosyal medya hesaplarından ay yıldızlı bayrağı paylaşmaya başladı.
Cumhuriyet Başsavcılığı ise hakimliğin adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararına itiraz etti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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