Terör saldırılarının olduğu okulda Mehmetçik rüzgarı! Çocuklarla futbol oynadılar Türk askerinin Hakkari'deki başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen bölgede, şimdilerde güven hakim.

ensonhaber.com

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda yapılan başarılı operasyonların ardından bölgelerde güven ve huzur ortamı hakim oluyor.

Bu bölgelerden biri de Hakkari.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları sayesinde, Hakkari'nin Derecik köyü terörden kurtarıldı.

Bir zamanlar terör saldırılarının yoğun olduğu bölgede, Umurlu İlkokulunda okuyan çocuklar önemli ölçüde etkileniyor ve büyük korku yaşıyordu.

Mehmetçik sayesinde çocukların kahkahaları yükseldi

Şimdilerde, teröristlerden arınarak halkın huzura kavuştuğu kentte, Mehmetçik bir kez daha yüzleri güldürdü.

İlkokul çocuklarıyla birlikte futbol oynayan Türk askeri sayesinde, kentte silah sesleri yerine çocukların kahkahaları yükseldi.

"Evlatlarımız asker abileriyle güvenli bir ortamda maç yapıyor"

O anlar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi sitede paylaşıldı.

MSB, paylaşımına şu notu ekledi: