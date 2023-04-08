Terör saldırılarının olduğu okulda Mehmetçik rüzgarı! Çocuklarla futbol oynadılar

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda yapılan başarılı operasyonların ardından bölgelerde güven ve huzur ortamı hakim oluyor.
Bu bölgelerden biri de Hakkari.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları sayesinde, Hakkari'nin Derecik köyü terörden kurtarıldı.
Bir zamanlar terör saldırılarının yoğun olduğu bölgede, Umurlu İlkokulunda okuyan çocuklar önemli ölçüde etkileniyor ve büyük korku yaşıyordu.
Mehmetçik sayesinde çocukların kahkahaları yükseldi
Şimdilerde, teröristlerden arınarak halkın huzura kavuştuğu kentte, Mehmetçik bir kez daha yüzleri güldürdü.
İlkokul çocuklarıyla birlikte futbol oynayan Türk askeri sayesinde, kentte silah sesleri yerine çocukların kahkahaları yükseldi.
"Evlatlarımız asker abileriyle güvenli bir ortamda maç yapıyor"
O anlar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi sitede paylaşıldı.
MSB, paylaşımına şu notu ekledi:
Derecik/Hakkari
Bir zamanlar terör saldırıları dolayısıyla çocukların korku yaşadığı Umurlu İlkokulunda artık evlatlarımız asker abileriyle güvenli bir ortamda maç yapıp doyasıya eğleniyor.