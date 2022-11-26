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    Terör saldırısına uğrayan Karkamış'ta okullar 2 gün daha tatil edildi

    Gaziantep'in Karkamış ilçesinde terör örgütünün roket saldırısı ardından okulların Valilik kararı ile iki gün daha tatil edildiği duyuruldu.
    • 26.11.2022 - 16:34
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 16:56
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    Terör saldırısına uğrayan Karkamış'ta okullar 2 gün daha tatil edildi

    Terör örgütü YPG/PKK üyeleri tarafından 21 Kasım Pazartesi günü Suriye'nin kuzeyinden atılan 5 roketli saldırı meydana geldi.

    Hain saldırı sonucu 1 öğretmen ve 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti ve roketli saldırıda 1 okul, 1 tır ve evler hasar gördü.

    Saldırının hemen ardından ilçede 1 hafta boyunca eğitime ara verildi.

    Roketin düştüğü Kocatepe İlkokulu'nda hızlı bir bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

    Valilikten yeni açıklama geldi

    Terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinden roketli saldırı gerçekleştirdiği Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, okullar 2 gün daha tatil edildi.

    İHA'nın haberine göre, Valiliğin son açıklamasında Karkamış ilçesinde, okullar 2 gün daha tatil edildi.

    Terör örgütü tarafından roket saldırısına uğrayan okul VİDEO

    Terör saldırısına uğrayan Karkamış ta okullar 2 gün daha tatil edildi #1


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