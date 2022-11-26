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Terör saldırısına uğrayan Karkamış'ta okullar 2 gün daha tatil edildi

Terör saldırısına uğrayan Karkamış'ta okullar 2 gün daha tatil edildi

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde terör örgütünün roket saldırısı ardından okulların Valilik kararı ile iki gün daha tatil edildiği duyuruldu.