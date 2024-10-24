Terör saldırısına uğrayan TUSAŞ'tan 'kararlılık' mesajı: Ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz!

Dün Ankara'nın Kahramanmazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) yönelik hain bir saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda 5 vatandaşımız hayatını kaybederken 22 kişi de yaralandı.

2 terörist ise gerçekleştirdikleri hain saldırı sonrası etkisiz hale getirildi.

'HER BADİREYİ GÜÇLÜ ŞEKİLDE ATLATAN MİLLETİN EVLATLARIYIZ'

Yaşananların ardından TUSAŞ'ın internet sitesinden bir açıklama yapıldı.

TUSAŞ'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, saldırıyı lanetledikleri vurgulandı.

Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğinin, hain terör saldırılarının üstesinden gelinmesinde en büyük güç olduğu belirtildi.

'ARA VERMEDEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Kararlılık mesajının verildiği açıklamada, "Bu saldırıyı da birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Yine açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gerçekleştirilen saldırı sadece şirketimize yönelik değil, tüm savunma sanayiimiz ve milletimize yönelik bir saldırıdır. Fakat her badireyi güçlü bir şekilde atlatan bir milletin evlatlarıyız. Bu saldırıyı da birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz. Saldırı sonucu şehit düşen mesai arkadaşlarımız ve bir vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. TUSAŞ olarak şehitlerimizin hatırasını yaşatarak milli savunma sanayiimize katkı sunmaya devam edeceğiz."