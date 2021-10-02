Terörden arınan Kato Dağı'nda büyüleyen şelale

Mehmetçik sayesinde güvenliğin sağlandığı bölgede bulunan Kaval Şelalesi, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Türk askerinin Hakkari'deki başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen Kaval Köyü, el değmemiş doğası ile öne çıkıyor.

Yöre halkı, bölgeyi 'Saklı Cennet' olarak adlandırıyor.

ŞELALESİYLE MEST EDİYOR

Sağlanan huzur ortamı ile birlikte bölgeye giden sosyal medya fenomeni gezgin Rabia Saçıkara, Kaval Deresi'ndeki şelale önünde kamp kurarak takipçileri için pozlar verdi.

Burası Antalya değil terörden temizlenen Kato Dağı

"HER TARAFI GÜVENLİ"

Türkiye'nin 80 ilini dolaştığını 81'inci ve son durağının da Hakkari olduğunu belirten Saçıkara, “Hakkari’yi çok beğendim. Hiç anlatıldığı gibi değil. Hiç haberlerde duyduğumuz gibi değil. Her tarafı çok güvenliydi. Burada kamp yapmayı planlıyorum. Kato Dağı'nın eteklerinde bulunan Kaval Şelalesini keşfetmeye geldim ve keşfettim. Yüzdüm. Burası halen çok sıcak. Sonbahar olmasına rağmen yaz ayında gibiyiz şu an.

"KESİNLİKLE GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR YER"

Bence Hakkari kesinlikle görülmesi gereken şehirlerden biri; buzullarıyla, buzul gölleriyle, şelaleleriyle, yemyeşil doğası ve heybetli dağlarıyla beni adeta büyüledi.” ifadelerine yer verdi.