Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye’nin kuzey bölgesinde çocuklar, okullarına kavuşmanın heyecanını yaşadı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı, törenlerle başladı.

Türk ordusunun bölgede huzur ve güven ortamı tesis etmek amacıyla başlattığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye’nin kuzey bölgesinde, yaklaşık 280 bin öğrenci ders başı yaptı.

Afrin, Bab, Cerablus ve Azez bölgelerinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı, düzenlenen törenlerle başladı.

Kilis’in karşısında bulunan Azez bölgesinde düzenlenen tören, renkli anlara sahne oldu.

Törene velilerin yanı sıra, Kilis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Kurt ve beraberindeki heyet de katıldı.

DERS KİTAPLARI DAĞITILDI

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, öğrencilerin okuduğu şiirler ve çeşitli gösterilerle devam etti.

Törenin ardından Kilis Milli Eğitim Müdürü Kurt ve beraberindeki heyet, sınıfları gezerek öğrencilere ders kitapları dağıttı.

Terörden arındırılan Suriye’nin kuzeyinde, eğitim öğretim yılı başladı ViDEO

“EĞİTİM ALABİLDİĞİM KADAR OKUYUP DOKTOR OLACAĞIM”

Fecr Hurriye İlkokulu'ndan 5. sınıf öğrencisi Fatma Zeydan hem öğretmenlerini hem arkadaşlarını çok özlediğini belirterek, "Babusselam kampında çadırda yaşıyorum, bugün okullar açıldı. Eğitim alabildiğim kadar okuyup doktor olacağım.” sözlerini kaydetti.

Törende çok eğlendiğini belirten aynı okuldan 3. sınıf öğrencisi Merve Gaddur ise, “Öğretmenimi çok özledim. Arkadaşlarımla aynı kampta yaşıyoruz. Eğitimimi tamamlayıp öğretmen olmak istiyorum." dedi.

“ÇOK ÇALIŞIP DOKTOR, MÜHENDİS, ÖĞRETMEN OLACAĞIZ”

4. sınıfa öğrencisi Abdullah Rafet ise, "Tel Rıfat'tan göç ederek bu kampta yaşamaya başladık. Yeni öğretim yılını törenlerle kutluyoruz. Arkadaşlarımla eğitime sıkıca sarılıp doktor, mühendis, öğretmen olacağız, geleceğimizi beraber şekillendireceğiz." ifadelerini kullandı.