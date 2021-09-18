Terörden kurtarılan Cudi Dağı milli park olacak

Mehmetçik sayesinde terörden arındırılan Cudi Dağı, huzura kavuştu. Huzura kavuşan Cudi Dağı'nın milli park olması için çalışmalar başladı. Cudi Dağı artık terörle değil, doğal güzelliklerle anılacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içeride ve dışarıda yaptığı operasyonlar başarı le devam ediyor.

Mehmetçik PKK'ya göz açtırmazken, Doğu'daki bazı bölgeler ise huzura kavuştu.

Şırnak'ta yapılan operasyonlar sonucu PKK'nın kökü kazınırken, terör örgütleri yüzünden gölgede kalan Cudi Dağı'nın milli park olması için adımlar atıldı.

Terörden kurtarılan Cudi Dağı, vatandaşların aileleriyle geldiği milli parklardan birisi olacak.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cudi Dağı’nın Milli Park ilan edilmesiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez ile birlikte incelemeler yaptı.

CUDİ DAĞI'NIN MİLLİ PARK OLUYOR

Heyet, Cudi Dağı güvenlik, tarih, kültür ve doğa projesi kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin Cudi'de bulunan Sefine bölgesinde, yapılan yol ve güvenlik kulelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Pehlivan, Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavisi tamamlanan bir şahini doğal yaşam alanı olan Cudi’ye saldı.

23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek ve Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay da heyete eşlik etti.