Terörden temizlenen bölgedeki festival, HDP'li Ferhat Encü'yü rahatsız etti Yüksekova'da terörden temizlenen bölgede binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen 5. Cilo Fest'te halay çeken vatandaşların videosunu paylaşan HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü, "Rezilliğe bakın hele" diyerek tepki gösterdi.

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ensonhaber.com

Mehmetçik, teröristler tarafından mesken tutulan bölgeleri huzura kavuşturmaya devam ediyor.

Kentlerin terörden arındırılmasının ardından doğal güzellikler vatandaşın beğenisine sunuluyor.

Bölgelerdeki verimli otlaklar bölge halkı tarafından da değerlendiriliyor.

Öte yandan Mehmetçik tarafından huzur ve güvenin sağlanmasıyla da bu alanlar festivallere de ev sahipliği yapıyor.

Hakkari'de Cilo Fest

Bu kentlerden biri de Hakkari.

Valilik, "Hakkari'de hayat var" sloganıyla bu yıl beşincisi düzenlenen Cilo Fest'i organize etti.

Festivale katılan binlerce vatandaş, hem doğayla iç içe zaman geçirdi hem de halaylar ve türküler eşliğinde gönüllerince eğlendi.

HDP'lilerin terörden temizlenen bölgedeki festival hazımsızlığı

Ortaya çıkan renkli görüntüler ise HDP'li isimleri rahatsız etti.

HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü, PKK teröründen temizlenen Hakkari'nin Cilo dağında insanların eğlenmesinden rahatsız oldu.

Festivalde halay çeken insanların videosunu paylaşan Encü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Rezilliğe bakın hele! Ve bu rezilliği eğlence diye sunuyorlar. Bazıları da buna ortak oluyorlar.

Terörle değil etkinlikle anılıyor

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 'milli park' ilan edilen 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri'nde sağlanan huzur ortamı sayesinde kültür, sanat ve sportif faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.

Binlerce doğasever, 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri ve çevresinde çeşitli etkinlikler düzenliyor.