Terörden temizlenen Çarçel Yaylası, 30 yılın ardından vatandaşların girişine açıldı. Türk bayrakları ile bölgeye gelen vatandaşlar, Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde halay çekti.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinin Irak sınırında bulunan ve defalarca saldırılarla gündeme gelen Aktütün bölgesindeki Çarçel Yaylası, terörden temizlendi.

Vatandaşların girişine açılan yaylaya, 30 yıl sonra ilk girişler yapıldı.

Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile hem Kürtçe hem Türkçe şarkılar eşliğinde eğlendi.

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Başkan Yardımcısı Zeki Ercan, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Halis Kayran da vatandaşlara katıldı.

“TERÖRDEN DOLAYI GİRİLMİYORDU”

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, oldukça heyecanlı olduğunu belirterek duygularını şu cümlelerle ifade etti:

“Burası dedelerimizin, babalarımızın yıllarca yayla kültürü ile yaşadığı bölgedir. Tabii biz ilk defa geliyoruz ve huzurluyuz. Böyle bir fırsat verildiği için hükümetimize ve güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Bu bölge yıllardan beridir terörden dolayı girilmiyordu.

Terörden temizlenen Çarçel Yaylası’nda, Türk bayrakları ile halay çekildi VİDEO

<br />





“ÖZLENEN TABLOYA KAVUŞTUK”

Son yılarda verilen mücadeleler sonucu bölgeye huzur geldi. İnsanlarımız artık gönüllerince eğlenebiliyor ve nefes alabiliyorlar. Çok güzel bir coğrafya, temmuzda olmamıza rağmen halen bahar mevsimi yaşanıyor. Biz yıllardan beridir özlenen tabloya kavuştuk.





“BU ALANLARI KISA ZAMANDA DOĞA TURİZMİNE AÇACAĞIZ”

Bugüne kadar güvenlikten dolayı fırsatımız olmadı. Ama bundan sonra hepimize büyük sorumluluk ve iş düşüyor. Burayı bizim mutlaka turizme açmamız lazım. Bölgede hiç kimsenin hiçbir yerde bulamayacağı güzellikle var. İnşallah bu alanları kısa zamanda doğa turizmine açacağız.”