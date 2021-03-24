Bir zamanlar teröristlerin mesken tuttuğu Cudi Dağı'nda Mehmetçik'in bölgeyi temizlemesinden sonra ezan sesleri yükseliyor.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde terörle mücadelesine devam ediyor.

Mehmetçik'in başarılı operasyonlarıyla oluşan huzur ve güven ortamına bir zamanlar teröristlerin cirit attığı Cudi Dağı'nın etekleri de eklendi.

CUDİ'DE EZAN SESİ

Kahraman Türk askerinin terörden temizlediği Cudi Dağı'ndan artık ezan sesi yükseliyor. Haber Global televizyonu ekipleri Cudi'ye giderek bu tarihi ana şahit oldu.

İşte tüyleri diken diken eden işte o ezan sesi;

Terörden temizlenen Cudi Dağı'nda ezan VİDEO