Terörden temizlenen Hakkari'nin dağlarında artık turizm faaliyetleri yapılıyor Terör nedeniyle yıllarca değerlendirilemeyen Hakkari'nin doğal güzellikleri güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde artık doğaseverlerin ve turizmcilerin beğenilerine sunuluyor.

AA

Başarıyla yürütülen terörle mücadele operasyonları sonrası bölgede huzur iklimi hakim.

Bölgenin terörden arındırılmasının ardından Hakkari'deki doğal güzellikler vatandaşın beğenisine sunulmaya devam ediyor.

Temiz havası, doğal su kaynakları, yemyeşil doğası ve verimli otlakları bulunan Hakkari'de vatandaşlar huzur ve güven içinde bölgede konaklıyor, doğanın tadını çıkarıyor.

İnfluencerlar tanıttı

Bu çerçevede Hakkari'nin tanıtım çalışmaları kapsamında 7 internet ünlüsü (influencer) şehre geldi.

"Hakkari'nin benzersiz doğasını 5 gün boyunca takipçilerine aktardılar"

Türkiye'nin yurt dışı tanıtımında kullanılan "Go Türkiye" çatı konseptinin, illerin tanıtımında da kullanıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Go Türkiye kampanyasına paralel, illerimiz için sosyal medya hesapları açılarak dijital tanıtım çalışmaları uygulanmıştır. Kentlerin yurt içi hedef kitleye tanıtımı da TGA tarafından başlatılan Gezsen Anadolu'yu kampanyasının ilhamıyla 'Gezsen' konseptinde sosyal medya hesaplarından reklam ve halkla ilişkiler faaliyetleri yürütülmüştür. Adem Aksoy, Adem Barış, Akif Özek, Emre Evegi, Naim Aydar, Mehmet Özcan ve Osman Yeşilbaş, katıldıkları programda Hakkari'nin benzersiz doğasını 5 gün boyunca takipçilerine aktarmıştır.

Açıklamada, İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulunun desteğiyle gerçekleştirilen ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu'nun da eşlik ettiği etkinlik kapsamında sosyal medyada tanıtılan Hakkari Cilo Sat Gölleri, Cennet ve Cehennem Vadisi, Buzullar, Berçelan Yaylası, Kaval Şelalesi gibi doğal güzelliklerin büyük beğeni aldığı bildirildi.

Van'dan giden doğaseverler bölgenin güzelliklerini gezdi

Van Vadi Doğa Sporları Kulübü Derneği üyelerinden oluşan 48 kişilik grup da buzulların bulunduğu dağların eteklerindeki vadide doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Bir yanında metrelerce kar bulunan diğer yanında da çiçeklerin açtığı vadide fotoğraf çeken doğaseverler, botla buzul gölünde gezdi, yağmurluklarla karda kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Dernek Başkanı Ömer Demez, 48 kişilik ekiple Cennet Cehennem Vadisi'nde doğa yürüyüşü yaptıklarını söyledi.

"Buranın eşsiz bir doğası var"

Vadinin buzulları, yüksek rakımlı dağları ve doğal güzellikleriyle insanları kendine hayran bıraktığını anlatan Demez şu ifadeleri kullandı:

Kulübümüze yapılan yoğun talep üzerine doğa yürüyüşünü düzenledik. İki mevsimin aynı anda yaşandığı bir yer. Bu güzelliğin tadını çıkarıyoruz. Botla buzul gölünü gezdik. Buranın eşsiz bir doğası var. Herkesin görmesi gereken bir güzellik.

Etkinliğe katılan İdris Bal da Hakkari'deki Cennet Cehennem Vadisi'ne geldiklerini belirterek "Burası havası ve doğasıyla muazzam bir yer. Aşağıda farklı, burada farklı bir iklim yaşanıyor. Hakkari için burası büyük bir zenginlik." diye konuştu.