Terörden temizlenen Munzur Dağları saklı cennet

Dört mevsimin bir arada yaşandığı Munzur’da doğa yürüyüşü yapan yerli turistler, yüzeyi hala buzla kaplı gölde yüzmenin tadını çıkardı.

Türk askerinin başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılarak huzur ve güvenin tesis edildiği Erzincan ve Tunceli’nin ortasında bulunan Munzur Dağları, bugünlerde adeta saklı cennete döndü.

Erzincan’ın Tatlısu köyünden başlayıp doğa yürüyüşü yapan yerli turistler kilometrelerce yol kat ederek 3300 rakımlı Munzur Dağlarına çıktı.

YAZ GÜNÜ KAYAK KEYFİ

Munzurlara çıkan vatandaşlar, gördükleri muhteşem doğa karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Yazla birlikte daha gür akan dereleri geçip rengarenk açan çiçekleri koklayan yerli turistler kilometrelerce yürüdükleri yolun yorgunluğunu unuttu. Erzincan kent merkezinde hava sıcaklığının 31 dereceyi bulduğu günde Munzur’da karla serinleyen vatandaşlar, poşetlerle kızak yapmayı da ihmal etmediler. Yaz günü kızak keyfi yaşayan vatandaşlar unutulmaz bir gün yaşadıklarını belirtti.

YABAN HAYVANLARI KAMERADA

Munzur Dağlarındaki doğa yürüyüşünde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok yabani hayvanda objektiflere yansıdı. Munzur Dağlarının karlı zirvesinde ve zaman zaman da bin rakımlı aşağı kısımlara inen çengel boynuzlu (şamua) ve dağ keçileri sürüler halinde görüntülendi.