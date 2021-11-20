Terörden temizlenen Şenyayla’da öğrenciler, çay içip mantar topladı

30 yıldır adı terör olayları ile anılan Şenyayla’da, güvenlik güçlerinin operasyonları sonucunda huzur ortamı hakim oldu. Bölgeyi ziyarete gelen üniversite öğrencileri, çay içip mantar topladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Muş'a bağlanan ve bir zamanlar terörle anılan Şenyayla bölgesinde, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu huzur ve güven ortamı sağlandı.

Diyarbakır ve Bingöl sınırlarında bulunan bölgede, teröristlerin kullandığı onlarca mağara imha edildi.

Silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildi. 1993’ten bu yana adı terör olayları ile anılan bölgede, artık silahlar sustu.

Temiz havası ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bölgede bugünlerde ziyaretçiler ağırlanıyor.

ÇAY İÇİP MANTAR TOPLADILAR

Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, eşi Nilüfer Polat, yöneticiler ve öğrencilerle birlikte Şenyayla bölgesine ziyaret gerçekleştirdi.

Terör olayları nedeniyle uzak kaldıkları yerleşim yerlerine yıllar sonra dönen aileleri evinde ziyaret eden Polat ile beraberindekiler, halkın ilgisiyle karşılandı.

İkram edilen çaylardan sonra Şenyayla'yı gezen Rektör Polat ve heyeti, mantar topladı.

“İNSANLARIN GİRMEYE ÇEKİNDİKLERİ YERDİ”

Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Şenyayla bölgesi, 20-30 yıl önce terörle anılan bir bölgeydi. Hakikaten insanların girmeye çekindikleri, korktukları, imtina ettikleri bir yerdi. Köylüler olsun, çobanlar olsun, göçerler olsun, bu bölgeye girmeye pek fazla cesaret edemiyorlardı. Allah'a binlerce defa şükürler olsun. Devletimizin almış olduğu yerinde tedbirlerle köylüleri, insanları kazanarak, onların gönüllerine girerek, insanlara temas ederek bu bölgelere devletin ağırlığını ve şefkat ile merhamet elini uzatarak, bu bölgelerin tekrar kazanılmasına vesile oldu. Öğrencilerimizle biraz mantar toplayarak, biraz doğa yürüyüşü yaparak, onları doğayla buluşturarak bir farkındalık meydana getirmek için buraya gezi düzenledik.





“BİRİNCİ CİHAN HARBİ’NDE BURADA BÜYÜK MÜCADELELER VERİLMİŞ”

Şenyayla'da Rus tabyaları, Türk tabyaları var. Birinci Cihan Harbi’nde burada büyük mücadeleler verilmiş. Bunlarla ilgili çeşitli çalışmalar yaparak, biz bu bölgeleri hem tarih turizmine hem kültür turizmine hem de doğa turizmine kazandırmak istiyoruz. Muş Alparslan Üniversitesi olarak bu açıdan da çalışmalar yapacağız.”

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Geziye katılan öğrencilerden Beyza Özçelik de, “Yaklaşık 30 yıl aradan sonra güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu Şenyayla bölgesinde huzur ve güvenin sağlanmasıyla buraya gezi düzenledi. Rektörümüz, dekanlarımız, hocalarımızla birlikte buraya gelip, hep birlikte mantar toplayıp, çay içerek güzel bir vakit geçirdik.” diye konuştu.